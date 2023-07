L’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami CF fait bien plaisir à Apple, sachant que le groupe diffuse la MLS, à savoir la ligue de football nord-américaine. Apple publie aujourd’hui un communiqué à ce sujet.

Apple indique :

Alors que l’Inter Miami affronte Cruz Azul de la LIGA MX pour donner le coup d’envoi de la Coupe des Ligues, les fans de plus de 100 pays et régions pourront suivre le match en anglais et en espagnol sur le MLS Season Pass, et profiter d’éléments de production améliorés en l’honneur de ce moment historique. Le MLS Season Pass proposera une production améliorée pour les matches de l’Inter Miami pendant la Coupe des Ligues, avec 18 caméras, Steadicam, quatre caméras à super ralenti, Skycam, une couverture par drone, des reporters sur la ligne de touche en espagnol et en anglais, une émission d’avant-match d’une heure sur place avec des reportages, des interviews et des analyses d’experts, et une émission d’après-match pour conclure le tout. Le MLS Season Pass est accessible via l’application Apple TV sur les téléviseurs connectés, les boîtiers multimédias, les appareils Apple, les décodeurs et les consoles de jeu, ainsi que sur le Web à l’adresse tv.apple.com.