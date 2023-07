The Elec est formel : sur la demande d’Apple, Samsung et LG display planchent sur un écran d’iPhone OLED sans aucune bordure visible en façade et avec un capteur photo intégré sous la dalle ! Pour parvenir à ce résultat, les deux fabricants vont devoir améliorer l’encapsulation du film de l’écran (TFE) et utiliser la technologie UPC qui permet de placer une caméra et une antenne sous la dalle. Pour l’instant, cette technologie n’a pas encore atteint le stade de la production de masse.

Samsung sait déjà faire des écrans incurvés sans bordure visible (c’est le cas sur certains modèles de Galaxy S), mais il s’agit alors d’une astuce visuelle, les bords étant masqué par la tranche de l’appareil. La difficulté consiste ici à produire des écrans parfaitement plats et sans bordures, Apple ne souhaitant pas produire des iPhone avec écran incurvé, principalement pour des questions de résistance aux chocs : un écran qui se poursuit sur la tranche a plus de chances de se briser en cas de chute. Apple souhaite aussi que le capteur photo intégré à la dalle ne soit pas distinguable une fois la dalle éteinte. Autant dire que Samsung et LG ont du pain sur la planche. Peut-être pour l’iPhone 17 ?