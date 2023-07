Apple vient de proposer au téléchargement la version finale (build 20G75) d’iOS 16.6 sur iPhone et d’iPadOS 16.6 sur iPad. Elle débarque après cinq bêtas et une release candidate qui ont été proposées aux développeurs et testeurs publics.

Apple n’est malheureusement pas très bavard concernant les changements. Le groupe se contente d’indiquer que cette mise à jour apporte d’importantes corrections de bugs et des mises à jour de sécurité, et qu’elle est recommandée à tous les utilisateurs.

Rien de marquant n’a été détecté pendant la phase de bêtas et la release candidate. Le seul changement remarqué est qu’iOS 16.6 prépare le terrain pour la vérification des clés de contact pour iMessage. Cela vient ajouter une sécurité supplémentaire, vous assurant que le contact avec qui vous parlez est réellement ce contact et non une personnelle malveillante qui se fait passer pour lui. Bien que l’option est présente dans la bêta, elle ne propose rien de particulier. Le fait de l’activer ne change rien.

Pour mettre à jour, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi installer la version finale d’iOS 16.6. Sinon, vous pouvez télécharger la mise à jour depuis notre page dédiée puis faire une installation via le Finder (macOS) ou iTunes (Windows).

Sur Mac, Apple propose la version finale de macOS 13.5 (build 22G74). Pour l’Apple Watch, il y a la version finale de watchOS 9.6 (build 20U73). Et pour l’Apple TV, il y a tvOS 16.6 (build 20M73).