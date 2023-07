En Corée du Sud, inexorablement, l‘iPhone grignote des parts de marché à Samsung. Une nouvelle étude menée par Gallup Korea et publiée par Le Korea Herald indique que l’iPhone domine désormais largement les Galaxy de Samsung dans la tranche d’âge des 18-29 ans, soit les futurs clients de mobiles pour les générations à venir. Dans cette tranche d’âge donc, l’iPhone occupe pas moins de 60% de parts de marché, presque le double de la part de marché des Galaxy (32 %) ! Apple fait presqu’aussi fort dans la tranche d’âge des 30-39 ans avec une Pdm de 41 %. Les choses se gâtent dans les tranches d’âge supérieures, et notamment chez les plus âgés, où l’iPhone occupe respectivement 4% de Pdm (60-69 ans) et 1% de Pdm (+ de 70 ans).

Pour rappel, la population de Corée du Sud est globalement très jeune puisque la part des 60-69 ans et des + de 70 ans n’est que de 7 et 8% de la population, globale sud-coréenne, alors que les 18-29 ans occupent 16,5% de la population et les 30-39 ans 15%. Cela signifie que la part de marché réelle de l’iPhone en Corée du Sud est même supérieure à ce que les chiffres de Gallup laissent entendre. Les années qui viennent pourraient donc être celles d’une bascule du marché en faveur d’Apple en Corée, à l’instar de ce qui s’est passé aux Etats-Unis où la population adolescente était très majoritairement sur iPhone. Samsung avait le leadership aux USA il y a quelques années, avant que les tendances de consommation des jeunes adultes ne changent radicalement la donne.