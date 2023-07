Les analystes et autres experts financiers commencent à sortir leur boule de cristal, et si l’on en croit ces augures, Apple devrait aligner un quatrième trimestre fiscal record, poussé par la flambée des ventes de l’iPhone 15/15 Pro. Morgan Stanley estime ainsi qu’après un 3ème trimestre assez sage suivra un quatrième trimestre « sensiblement plus élevé ». Pour les analystes de Morgan Stanley, le 4ème trimestre fiscal d’Apple (troisième trimestre calendaire) sera largement poussé par le démarrage des ventes de l’iPhone 15/15 Pro et par les services, et s’attendent à des résultats 5 à 10% au delà du consensus.

« Nos prévisions mises à jour pour le trimestre de septembre tiennent compte de plusieurs facteurs », poursuivent les analystes de Morgan Stanley, notamment « 1 % de baisse des expéditions d’iPhone (48,5 millions d’unités, en baisse de 0,5 million d’unités par rapport à nos prévisions précédentes) en raison de retards mineurs dans la construction d’iPhone 15 haut de gamme » Morgan Stanley prévoit aussi des ventes d’iPad plus élevées (13 millions d’unités) et un chouia de revenus en moins pour le Mac (-2% de CA).

Les têtes pensantes de Goldman Sachs sont au diapason : « À notre avis, les performances relativement plus faibles de l’iPhone 14 à ce jour (modèle de base, Ndlr) suggèrent qu’une plus grande part de la base installée pourrait vouloir effectuer une mise à niveau vers l’iPhone 15. Les analystes rappellent toutefois que certains rapports remontent des problèmes de production qui « peuvent entraîner un lancement retardé ou une disponibilité limitée au moment de la sortie ». Ces rapports alarmistes seraient toutefois assez exagérés dans leurs conclusions sachant que les soucis de production auraient été résolus depuis leur publication.