Malgré des évolutions vraiment incrémentales, les analystes sont plutôt confiants concernent les futures ventes des iPhone 15/15 Pro. Pour Wedbush, la keynote dans son ensemble est jugée « impressionnante », au point que l’analyste fixe un objectif de cours AAPL à 240 dollars. Gene Munster de son côté estime que « Le plus impressionnant était l’adition des capacités de vidéo et photo spatiales sur les modèles d’iPhone 15 Pro ». Pour l’analyste, ces spécifications « pavent les fondations pour la demande du Vision Pro en début d’année prochaine ». « Le passage de la vidéo actuelle à la vidéo spatiale est aussi important que le passage des photos à la vidéo il y a cent ans », poursuit un Munster très enthousiaste. « Il s’agit de la première fonctionnalité phare du Vision Pro et elle va changer la façon dont les gens se remémorent leurs souvenirs ».

« Les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 15 étaient globalement conformes aux prévisions du marché », déclare TD Cowen, qui juge aussi « la prise en charge du ray tracing et la prise en charge de la vidéo spatiale […] remarquables. » Même son de cloche pour JP Morgan qui note que les améliorations son « évolutives » tout en remarquant qu’Apple « intègre déjà lentement les fonctionnalités AR/VR et construit l’écosystème afin de générer davantage de contenu à consommer via l’Apple Vision Pro et les produits qui seront lancés ultérieurement. » Gene Munster fait dans la synthèse conclusive « Bien que la plupart de ces mises à jour soient incrémentales, elles suffiront à attirer les 400 millions de propriétaires d’iPhone possédant des téléphones de plus de 4 ans, ce qui devrait permettre à Apple de retrouver une croissance de ses revenus au cours du trimestre de décembre ».

La stabilité des prix des iPhone 15 et des nouvelles Apple Watch est aussi louée par la grande majorité des analystes : « Il est intéressant de noter qu’Apple a maintenu les prix à la fois pour les Apple Watches et les iPhone », déclarent ainsi les analystes de JP Morgan, qui estiment malgré tout que certains effets de bords négatifs pourraient se produire. Munster n’est pas de cet avis et juge que « maintenir les tarifs était la bonne chose à faire ». Munster estime en outre qu’à force d’augmenter les prix, Apple » risquerait de bouleverser la demande étant donné que les consommateurs sont particulièrement sensibles aux prix dans cet environnement macroéconomique. »