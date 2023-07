Apple rend aujourd’hui disponible la bêta pour 4 pour plusieurs systèmes d’exploitation : macOS Sonoma sur Mac, watchOS 10 sur Apple Watch et tvOS 17 sur Apple TV. Il y a également la bêta 4 pour iOS 17 sur iPhone et iPadOS 17 sur iPad.

La bêta 4 (build 23A5301g) pour macOS Sonoma arrive trois semaines après la précédente version. Elle concerne les développeurs dans l’immédiat. Apple ne dit pas encore quand la bêta publique équivalente sera disponible au téléchargement. Mais on se doute que cela ne va pas tarder.

Si vous avez un Mac compatible avec les bêtas pour les développeurs, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels pour récupérer la nouvelle version.

Pour l’Apple Watch, on retrouve la bêta 4 (build 21R5320i) de watchOS 10. À l’instar de macOS Sonoma, cela concerne dans l’immédiat les développeurs et non les testeurs publics.

Pour mettre à jour, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone relié à la montre. Puis rendez-vous dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle afin de récupérer la nouvelle version.

Et pour l’Apple TV, c’est la bêta 4 (build 21J5318f) de tvOS 10. Même discours, c’est pour le moment réservé aux développeurs.

Pour mettre à jour, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels.