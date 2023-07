Plusieurs fournisseurs d’Apple préparent le terrain pour les nouveaux Mac qui arriveront en octobre. Il y a également le cas des iPhone 15, dont la production à grande échelle va bientôt débuter.

Digitimes rapporte que les entreprises de semi-conducteurs, telles qu’ASE Technology Holdings (ASEH) et le spécialiste des interfaces de test CHPT, devraient voir leur chiffre d’affaires augmenter au troisième trimestre 2023 car la chaîne de production d’Apple se prépare au lancement prochain de nouveaux iPhone et Mac.

Mark Gurman de Bloomberg a récemment annoncé que les premiers Mac avec la puce M3 devraient voir le jour en octobre 2023. Il devrait être question des MacBook Pro de 13 pouces, MacBook Air de 13 pouces et iMac. Les autres modèles, comme le Mac mini, les MacBook Pro de 14/16 pouces et le MacBook Air de 15 pouces, attendraient 2024 pour passer à la puce M3 et leurs variantes (M3 Pro, M3 Max et M3 Ultra).

L’avantage de la puce M3 est sa gravure en 5 nm. En comparaison, la puce M2 a une gravure en 5 nm. Le choix de 3 nm va notamment permettre d’améliorer les performances, tout en proposant une meilleure autonomie. Ce sera d’ailleurs la même chose pour la puce A17 des iPhone 15 Pro et Pro Max. Les iPhone 15 et 15 Plus resteront avec la puce A16 (5 nm) présente actuellement dans les iPhone 14 Pro.