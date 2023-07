L’arrivé de Leo Messi à Miami a véritablement boosté l’engouement des américains pour le « Soccer » masculin. Les fuites indiquaient déjà un nombre d’abonnés approchant le million, mais cette fois, c’est Apple qui confirme un autre record : « Apple détient les 3 matchs les plus regardés de tous les temps sur MLS Season Pass, avec des téléspectateurs dans près de 100 pays et régions du monde », a ainsi déclaré Tom Neumayr, SVP de l’App Store et d’Apple Music. « Et les fans de ces matchs étaient à peu près répartis entre les retransmission en anglais et en espagnol du Season Pass de la MLS. » a poursuivi le SVP.

Le record de vues a été établi durant la semaine du 19 juillet au 26 juillet, mais malheureusement Apple n’a fourni aucun chiffres, comme à son habitude il est vrai. Il se murmure aussi qu’Apple aurait joué un rôle crucial pour la signature de Messi à l’Inter Miami. Décidément, nous vivons vraiment une époque formidable. Le MLS Season Pass est disponible à 29 euros la saison complète (pour les abonnés Apple TV+) ou à 39 euros pour les non-abonnés.