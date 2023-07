Si vous êtes un utilisateur de l’Apple Pencil, choisissez bien l’endroit où vous devez faire réparer votre écran d’iPad. Il s’avère que le stylet ne fonctionne plus très bien si la réparation n’est pas effectuée chez Apple ou un réparateur agréé.

Attention à la réparation de l’écran d’iPad si vous avez un Apple Pencil

Forbes s’est entretenu avec Ricky Panesar, un réparateur indépendant au Royaume-Uni gérant iCorrect, qui a révélé la dernière tentative d’Apple pour limiter les réparations faites par des tiers non-certifiés.

Apple étend ses efforts de sérialisation à l’Apple Pencil lors de la réparation d’un iPad avec des écrans non-Apple. Le processus de sérialisation est souvent une étape postérieure à la réparation, au cours de laquelle le système vérifie l’authenticité du composant réparé et le relie à la carte logique de l’appareil. Si une pièce ne peut pas être sérialisée avec succès, un comportement anormal peut survenir, comme la désactivation de certaines fonctions ou un appareil qui ne fonctionne pas comme prévu.

Le test confirme que changer l’écran de l’iPad a un impact sur l’Apple Pencil, avec celui-ci qui ne fait plus de lignes droites. Ce comportement a même été constaté en prenant un écran iPad pour le mettre sur un autre iPad. Ce comportement a été observé sur de récents iPad Pro, y compris les modèles de 2021 et 2022 en 12,9 pouces et 11 pouces. Certains cas concernent également des modèles non-Pro.

Ricky Panesar rapporte qu’iCorrect récupère des pièces détachées d’autres appareils Apple et ne fait pas appel à des composants non authentiques, mais son magasin sera désormais contraint de commander des pièces directement auprès d’Apple. Il affirme que cette mesure entraînera en fin de compte des coûts plus élevés pour les consommateurs ainsi que pour l’environnement. Dans une vidéo YouTube expliquant la situation, iCorrect est en mesure de réparer la fonctionnalité de l’Apple Pencil en échangeant une puce sérialisée provenant d’un ancien iPad vers un autre iPad dont l’écran été a changé.

Une affaire en France

L’utilisation de la sérialisation a fait l’objet d’une nouvelle enquête en France, qui allègue que la sérialisation crée un monopole de réparation qui favorise Apple en plus de permettre l’obsolescence planifiée des produits de l’entreprise.