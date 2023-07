Twitter se nomme désormais X et ce changement de nom a également eu un impact sur l’icône de l’application. On retrouve la 24e lettre de l’alphabet sur un fond noir au lieu du célèbre oiseau de Twitter. Au vu de la situation, certains ont décidé de mettre en vente leurs iPhone qui ont encore l’ancienne icône.

En faisant un tour sur eBay, on peut voir plusieurs offres. En France, une seule offre existe avec un iPhone 12 de 64 Go à 1 000€. « Il est vendu avec l’appli Twitter d’origine mise à la dernière mise à jour. Vous pourrez vous pavaner fièrement lors de vos événements sociaux en affichant l’oiseau bleu sur votre smartphone. C’est une occasion unique d’être l’un des derniers à avoir Twitter sur son téléphone ! », indique le vendeur. Personne n’a enchéri.

Dans d’autres pays, les prix sont assez dingues : l’équivalent de plusieurs milliers d’euros, dont une offre à 25 000$. On se doute que la plupart font ça pour s’amuser, mais il faudra surtout voir si certaines personnes vont céder à la tentation et acheter les iPhone en question. Ce serait assez dingue…

Wait people are actually trying to sell their iPhones with Twitter installed 😭 pic.twitter.com/eW21vziVCb

— Brandon Butch (@BrandonButch) July 30, 2023