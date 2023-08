Apple a introduit la fonction Spatial Audio dans les appels FaceTime avec macOS Monterey (en 2021 donc). Lors d’un appel en chat vidéo, cette fonction permet de simuler l’origine du son de l’interlocuteur en fonction de la position de ce dernier sur l’écran, ce qui s’avèrera plutôt utile lors des sessions de chat avec plusieurs participants (comme sur l’image ci-dessous).

Cette nouveauté bienvenue est désormais disponible dans le logiciel de visio-conférence Teams, sur PC aussi bien que sur Mac. Microsoft précise que cette mise à jour va plus loin qu’un simple « gimmick » un peu gadget et ajoute que le Spatial Audio permettrait de réduire la fatigue auditive lors d’un appel audio dans Teams. Bon. On notera en outre avec une certaine ironie que les écouteurs Surface Earbuds ainsi que le casque Surface Headphones 2 de Microsoft ne sont pas compatibles Spatial Audio, à contrario bien sûr des derniers modèles d’AirPods. Microsoft va t-il indirectement booster l’usage des AirPods en milieu pro ? Ce n’est pas impossible.