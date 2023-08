Il faudra encore patienter pour découvrir les efforts d’Apple dans l’intelligence artificielle générative. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, « aucun signe » ne montre que le fabricant sera prêt pour 2024.

Kuo explique que « les progrès de l’IA générative d’Apple sont nettement inférieurs à ceux de ses concurrents ». Il ne faut donc pas s’attendre à ce que le groupe évoque le sujet demain lors de la publication de ses résultats financiers trimestriels. Ou alors, le sujet sera très brièvement évoqué lors de l’appel téléphonique qui suivra la publication des résultats.

Le mois dernier, Bloomberg a rapporté qu’Apple travaillait sur « Apple GPT », un chatbot plus ou moins concurrent à ChatGPT d’OpenAI. Il était aussi question d’une annonce notable en 2024 en lien avec l’intelligence artificielle. Mais Bloomberg a précisé dans le même temps qu’Apple n’a, à ce jour, aucun projet concret, tout comme la société n’a pas de stratégie claire sur le sujet. C’est l’inverse de ses concurrents comme OpenAI (ChatGPT) et Google (Bard) qui sont d’ores et déjà sur le terrain.

Lors de la publication des précédents résultats trimestriels en mai, Tim Cook, le patron d’Apple, avait estimé que l’IA était importante pour l’avenir, mais « un certain nombre de problèmes doivent être réglés ». Il estime aussi que « le potentiel est certainement très intéressant », tout en assurant qu’Apple a « évidemment fait d’énormes progrès dans l’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique dans l’ensemble de notre écosystème ».