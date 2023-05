Le patron d’Apple, Tim Cook, a été questionné sur l’intelligence artificielle, étant donné que c’est un thème important de nos jours avec des plateformes comme ChatGPT. Selon le dirigeant, le potentiel est « très intéressant ».

Voici ce qu’a déclaré Tim Cook lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers :

Comme vous le savez, nous ne commentons pas les feuilles de route des produits. Je pense qu’il est très important d’adopter une approche délibérée et réfléchie dans ce domaine. Un certain nombre de questions doivent être réglées, comme on en parle à différents endroits. Mais le potentiel est certainement très intéressant.

Nous avons évidemment fait d’énormes progrès dans l’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique dans l’ensemble de notre écosystème, et nous l’avons intégrée dans les produits et les fonctionnalités pendant de nombreuses années, comme vous le savez probablement. Vous pouvez le constater dans des domaines tels que la détection des chutes, la détection des accidents et l’ECG, qui ne sont pas seulement des fonctionnalités intéressantes, mais qui sauvent des vies. C’est absolument remarquable. Nous considérons donc l’IA comme un outil énorme et nous continuerons à l’intégrer dans nos produits de manière très réfléchie.