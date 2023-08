Apple annonce aujourd’hui que les détenteurs d’une Apple Card et du système de compte épargne lancé au printemps ont déposé plus de 10 milliards de dollars. Le service est assuré par la banque Goldman Sachs, qui est partenaire d’Apple depuis le lancement de sa carte bancaire.

Les comptes épargnes avec l’Apple Card ayant vu le jour à la mi-avril, il a donc fallu moins de quatre mois pour atteindre ce cap des 10 milliards de dollars déposés. Selon les dires d’Apple, 97% des clients ont opté pour le dépôt automatique de leur argent quotidien sur le compte, qui offre un taux d’intérêt de 4,15%.

Jennifer Bailey, la vice-présidente d’Apple Pay, déclare :

Avec chacun des produits financiers que nous avons lancés, nous avons cherché à réinventer la catégorie en gardant à l’esprit la santé financière de nos utilisateurs. C’était notre objectif lors du lancement de l’Apple Card il y a quatre ans et c’est resté notre principe directeur avec le lancement des comptes épargnes. Sans frais, sans dépôt minimum et sans solde minimum requis, le compte épargne offre aux utilisateurs un moyen facile d’économiser de l’argent au quotidien, et nous sommes ravis de constater l’excellent accueil des clients, qu’ils soient nouveaux ou existants.