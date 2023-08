L’inusable Ming-Chi Kuo nous affirme de bonnes sources que la prochaine génération d’iPhone 16 disposera d’une nouvelle génération de capteurs d’images CMOS (CIS, pour CMOS image sensor). Ce capteur « slack » capable de capturer plus de lumière environnante devrait intégrer toute la gamme d’iPhone 16, alors qu’il ne sera probablement proposé que sur la seule gamme d’iPhone 15 Pro/Pro Max cette année. Selon Kuo, Apple souhaitait intégrer les nouveaux capteurs CMOS dès cette année, mais des soucis de rendement en production voire de conception du capteur auraient poussé Apple à revoir sa copie.

A noter qu’Apple aurait « sécurisé » un gros volume de commandes de ce type de capteurs auprès de Sony, au point que les concurrents devront sans doute se rabattre sur Will Semi, un fournisseur chinois du même composant. Kuo affirme enfin que l’iPhone 16 Pro Max pourrait disposer d’un objectif hybride à huit éléments (deux éléments en verre et – éléments en plastique) et d’améliorations notables sur les téléobjectifs et les objectifs ultra larges. en outre, toute la gamme d’iPhone 16 Pro bénéficierait d’un objectif périscopique, alors que seul l’iPhone 15 Pro Max y aura droit cette année.