Il y a un peu plus d’un an, Apple lançait une procédure en justice contre Rivos Inc., une startup spécialiste des technologies processeur en RISC V, pour des violations présumées de la loi (américaine) sur les secrets commerciaux (Defend Trade Secrets Act ). La plainte d’Apple comprenait deux volets, soit la rupture de contrat d’anciens employés embauchés par Rivos et la violation de la loi sur la protection des secrets commerciaux. Apple soutenait alors que certains de ses ex-employés avaient été embauchés par Rivos en conservant illégalement des secrets commerciaux confidentiels et exclusifs liés aux conceptions de «système sur puce» (SoC). Les puces Apple Silicon et Ax sont bien sûr au coeur de ces accusations, tout comme les probables processeurs RISC V sur lesquels travaillerait la firme de Cupertino.

Bonne nouvelle pour les avocats d’Apple, la justice vient de rejeter la demande de Rivos de rejeter les allégations de violation de la loi Defend Trade Secrets Act et de rupture de contrat concernant cinq ex-salariés d’Apple. Le juge de district Edward Davila à San Jose a ainsi reconnu la capacité d’Apple à identifier un secret commercial spécifique et à démontrer le préjudice causé par Rivos et les anciens employés. Au vu des lourds enjeux stratégiques de ce dossier, les avocats de Rivos peuvent commencer à trembler…