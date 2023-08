Apple vient améliorer l’expérience de restauration d’un Mac en mode DFU, et ce avec macOS Sonoma. La mise à jour, qui est actuellement en bêta auprès des développeurs et testeurs publics, fait sauter une étape.

Avec macOS Ventura et les versions antérieures, remettre sur pied ou restaurer un Mac nécessite un second Mac sur lequel est installée l’application Apple Configurator. Avec macOS Sonoma, Apple Configurator n’est plus nécessaire.

New in macOS Sonoma: You can now use one Mac to revive or restore another Mac that's in DFU mode right from Finder.

Previously you needed to install Apple Configurator to do this but now it's built in!

