Les rumeurs ont déjà suggéré qu’Apple va abandonner ses coques en cuir pour les iPhone 15. Mais le fabricant compte tout de même proposer des étuis, il s’agira d’une matière alternative pour mieux respecter l’environnement.

Des photos partagées sur Weibo et relayée par le leaker DuanRui montrent des photos qui représenteraient les nouvelles coques d’Apple pour les iPhone 15 qui utilisent une alternative au cuir. Ce serait un patchwork de deux matières, mais il n’est pas précisé quelles sont les matières en question. Il s’était murmuré auparavant qu’il s’agirait de matériaux végans.

I've heard that the official case for the iPhone 15 Pro lineup is supposed to be a patchwork of these two materials. In place of the Leather Case. pic.twitter.com/TK84XFMBNe

— DuanRui (@duanrui1205) August 28, 2023