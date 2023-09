Toutes les rumeurs s’accordent pour dire qu’Apple proposera quatre modèles d’iPhone 15. On retrouvera les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Mais faut-il aussi s’attendre à un cinquième modèle surprise qui serait un iPhone 15 Ultra ?

Si l’on en croit le leaker Majin Bu, Apple va proposer l’iPhone 15 Pro Max avec 6 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. Il y aurait ensuite un supposé iPhone 15 Ultra avec 8 Go de RAM et 2 To de stockage. Apple proposerait également des améliorations au niveau des capteurs photo.

Based on the information I was able to obtain, we could see changes in the lineup of the new iPhone 15. Apple could present a version called iPhone 15 Pro Max with 6GB of RAM and storage up to 1TB and another version called 15 Ultra with 8GB of RAM, memory up to 2TB and a much… pic.twitter.com/EIr3QjhPm9 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 1, 2023

L’information est toutefois plus que suspecte. Il s’agirait d’un changement assez significatif dans la gamme et des sources bien renseignées, comme Ming-Chi Kuo et Mark Gurman, n’ont pas évoqué un tel modèle. Il serait donc étonnant qu’un tel changement fasse parler de lui quelques jours avant l’officialisation des nouveaux téléphones avec zéro information émanant de sources bien renseignées.

C’est l’occasion de rappeler qu’il y a eu une rumeur concernant l’iPhone 15 Ultra. Mais elle concernait le fait que le terme Ultra soit utilisé à la place de Pro Max, pas que ce serait un modèle séparé.

Apple officialisera ses quatre (cinq ?) iPhone 15 le 12 septembre à l’occasion d’une keynote. Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de découvrir les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2.