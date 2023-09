Apple avait pour idée de proposer cette année un iPad avec un écran de 14 pouces, mais le projet est finalement mis de côté selon Mark Gurman de Bloomberg.

Le journaliste explique qu’Apple réfléchit à un iPad de 14 pouces depuis 2021. Le nécessaire a été fait en coulisses pour que cette tablette sorte. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, d’où l’abandon du projet… pour l’instant du moins.

L’un des problèmes est la transition vers les écrans OLED au niveau des iPad, ce qui pourrait entraîner des coûts considérablement plus élevés pour les écrans de tablettes plus grands. Selon les fuites, les prochains iPad Pro devraient avoir une taille maximale de 13 pouces lorsqu’ils seront commercialisés au cours du premier semestre 2024.

À date, le plus grand iPad a un écran de 12,9 pouces. Passer à 14 pouces marquerait donc une étape importante, au point d’avoir la même diagonale qu’un MacBook Pro. Il ne reste plus qu’à savoir si Apple le proposera plus tard ou si le projet est définitivement enterré.

Mais ça ne s’arrête pas là en réalité. L’année dernière, The Information avait révélé qu’Apple travaillait sur un iPad de 16 pouces. Pour le coup, on serait au même niveau que le plus grand MacBook Pro. Il n’est pas précisé aujourd’hui si ce modèle est lui aussi mis de côté ou s’il est toujours prévu.