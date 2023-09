Il y a quelques jours, le gouvernement chinois a pris la décision de bannir l‘iPhone ainsi que d’autres appareils électroniques de marque étrangère de toutes les administrations gouvernementales du pays. Cette décision , qui semble autant motivée par des raisons politiques – une riposte face au ban américain de nombre de sociétés chinoises dont Huawei – que pour des motifs de sécurité intérieure pourrait bien porter un rude coup aux ventes globales d’iPhone 15/15 Pro.

Ainsi, les analystes de Bank of America estiment que dans le meilleur des cas, les nouvelles mesures de Pékin pourraient coûter à Apple entre 5 à 10 millions de ventes en moins, et jusqu’à 20 millions si le ban était élargi à l’ensemble du secteur professionnel en Chine (ce qui n’est pour l’instant qu’une simple hypothèse). La concurrence du Mate 60 Pro, le nouveau flagship de Huawei enfin équipé d’une puce 5G « maison », pourrait aussi porter préjudice aux ventes d’iPhone en Chine. L’iPhone s’apprête t-il à subir un coup d’arrêt en Chine ? Actuellement, l’iPhone est sur le podium des modèles de smartphones les plus vendus dans le pays, mais après tout, il fut un temps pas si lointain où le mobile d’Apple n’était même pas dans le top 5…