La bataille des analystes vient de commencer. L’iPhone n’est plus autorisé dans les administrations gouvernementales chinoises, et c’est déjà à qui fera la projection la plus cataclysmique sur les ventes d’iPhone dans le pays. Bank of America a lâché du lourd hier, et anticipe jusqu’à 20 millions de ventes d’iPhone en moins si l’interdiction est étendue à d’autres secteurs. D’autres analystes ont entonné un refrain similaires. Billevesées pour Daniel Ives de Wedbush, qui estime dans son dernier rapport que les ventes d’iPhone repartiront même à la hausse en Chine dès 2024 !

Dans l’immédiat, ce sont les apporteurs de mauvaises nouvelles qui ont le plus influencé les investisseurs : l’action AAPL pique brutalement du nez. Peu importe pour Ives, qui juge qu’« aboyer est pire que mordre » (comprenne qui pourra…) et que la baisse des ventes suite aux mesures chinoises ne devrait pas excéder les 500 000 unités. Une goutte d’eau en somme lorsque l’on songe que l’iPhone devrait s’écouler à plus de 200 millions d’exemplaires en 2023. Sur le seul marché chinois, les effets devraient être assez limités puisqu’Apple vend environ 45 millions d’iPhone en Chine chaque année. Pour Ives, le lancement de l’Phone 15 devrait même booster les ventes d’iPhone dans le pays. L’analyste réitère son objectif de cours AAPL à 230 dollars.