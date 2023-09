Quel sera le nom du téléphone le plus premium d’Apple pour 2023 : iPhone 15 Pro Max ou iPhone 15 Ultra ? Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce sera bien iPhone 15 Pro Max. Mais le nom Ultra n’est pas obligatoirement mis de côté pour l’année prochaine.

Gurman indique :

Fidèle à son habitude des dernières années, Apple prévoit de présenter quatre modèles : l’iPhone 15, le 15 Plus, le 15 Pro et ce qui sera appelé le 15 Pro Max (et non Ultra comme certains l’ont supposé). Les iPhone 15 et 15 Plus seront les modèles de base, avec des tranches en aluminium et un dos en verre, comme les iPhone 14 et 14 Plus. Les deux iPhone haut de gamme, quant à eux, seront dotés d’un nouveau design qui fait passer le matériau des tranches de l’acier inoxydable au titane.