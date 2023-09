Apple TV+ peine à percer face aux mastodontes du secteur que sont Netflix, Amazon Prime Video ou bien encore Disney+, mais la firme de Cupertino ne baisse pas les bras et redouble d’efforts pour rameuter des spectateurs. On vient ainsi d’apprendre qu’Apple TV+ sera très bientôt disponible dans l’énorme pack de chaines du géant indien Tata Play. Tata Play Binge propose un volume monstrueux de 630 chaines au total, et même si Apple TV+ risque un peu d’être noyé dans cette masse, ce sont potentiellement des millions voire des dizaines de millions de nouveaux spectateurs qui pourraient gonfler l’audience du service.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple TV+ signe un accord de ce type : le service d’Apple intègre depuis peu le bouquet Canal + en France et les contenus média d’Air Canada (au Canada donc). Tata Play Binge se félicite de cet accord via une vidéo qui montre deux stars de Bollywood, Saif Ali Khan and Katrina Kaif, en train de regarder « Shantaram » sur Apple TV+ (superbe série dont la saison 2 a malheureusement été annulée).