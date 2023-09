Après les tests des iPhone 15 Pro et Pro Max, place à ceux des iPhone 15 et 15 Plus. À l’instar des modèles Pro, les avis sont globalement plus que positifs.

Tests des iPhone 15 et 15 Plus

Pour The Verge, les iPhone 15 sont plus confortables que les modèles de l’an dernier, tout particulièrement le modèle Plus. « Les bords du téléphone ne m’entaillent pas la main comme le faisaient les anciens modèles », dit le site.

Côté photo, The Verge indique :

Les images capturées par ce nouveau capteur haute résolution sont instantanément reconnaissables comme des photos d’iPhone, mais Apple a modifié ses algorithmes HDR pour permettre de hautes lumières plus lumineuses que par le passé. Cela a pour effet de rendre les images moins « aplaties » et plus dynamiques qu’avec les anciens iPhone.

Wired indique pour sa part :

L’ensemble du système d’appareil photo de l’iPhone 15 offre un contrôle plus granulaire sur vos photos que l’iPhone 14, même si certaines des images résultantes ne sont pas étonnamment meilleures que celles de la génération précédente. La principale nouveauté est que l’iPhone 15 peut capturer des images de 24 mégapixels et de 48 mégapixels, qui peuvent être prédéfinies sous « Contrôle de la résolution » dans les paramètres de l’appareil photo de votre téléphone. Mais cette fonction est optimisée pour la prise de vue à x1 dans des conditions de luminosité satisfaisantes, alors que si vous prenez des photos à x0.5 ou avec le capteur ultra-large, l’appareil reviendra par défaut à des captures à 12 mégapixels.

CNET estime que l’iPhone 15 n’est pas seulement l’équivalent d’un iPhone 14 Pro (sachant qu’ils sont tous les deux la puce A16). Le site vante les points positifs du nouveau modèle, dont le port USB-C, les photos avec une résolution plus importante ou encore la présence de la Dynamic Island… qui pour le coup est présente sur les iPhone 14 Pro. Le site admet malgré tout que ceux qui ont un iPhone 13 ou 14 ne devraient pas forcément s’intéresser à l’iPhone 15, sauf si l’USB-C et la Dynamic Island sont importants pour eux.

Et l’autonomie ? Wired dit que c’est similaire à ce que propose l’iPhone 14. Le site indique que son iPhone 15 a tenu de 10 heures du matin à 8 heures du matin le lendemain. L’usage a impliqué Spotify, Apple Plans/Google Maps, appels téléphoniques, messages et réseaux sociaux.

Vidéos de déballage et présentation

Prix et date de sortie

Apple a lancé les précommandes des iPhone 15 et iPhone 15 Plus le 15 septembre. La commercialisation aura lieu le 22 septembre. L’iPhone 15 débute à 969 euros et l’iPhone 15 Plus à 1 119 euros. Il est possible de les commander chez Apple et via les liens ci-dessous pour les revendeurs :

