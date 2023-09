Apple a travaillé avec la banque Goldman Sachs pour développer une fonctionnalité permettant d’acheter et de vendre facilement des actions sur iPhone. Mais le projet a été mis de côté, selon CNBC.

Cette fonctionnalité devait permettre aux utilisateurs d’iPhone d’acheter et de vendre des actions directement à partir de leur iPhone de manière pratique. L’une des fonctionnalités présentées par les dirigeants était la possibilité d’investir dans des actions Apple en utilisant l’argent du compte. Ce système aurait renforcé la collaboration entre Apple et Goldman Sachs, qui comprend désormais l’Apple Card, Apple Pay Later et le service Daily Cash Savings.

Apple et Goldman Sachs ont commencé à travailler sur l’achat et la vente d’iPhone sur iPhone en 2020. L’objectif était de lancer cette fonctionnalité en 2022. Lorsque les marchés ont connu une mauvaise période l’année dernière, le fabricant et la banque ont mis le projet en veilleuse par crainte de réactions négatives si les utilisateurs perdaient de l’argent en bourse, et ont recentré leur attention sur un compte d’épargne à taux d’intérêt élevé pour les utilisateurs de l’Apple Card.

Verra-t-on le système à l’avenir avec une mise à jour d’iOS ? Peut-être sachant que l’infrastructure est d’ores et déjà prête, il suffit simplement de l’activer. Cependant, aucun signe ne suggère qu’Apple compte proposer la fonctionnalité dans un avenir proche.