Si l’on en croit un article du bien informé The Elec, BOE aurait récupéré au mieux une part infime et au pire aucune part de la production d’écran des iPhone 15/15 Pro. Au mois de janvier de cette année pourtant, Ming Chi Kuo estimait que le fabricant serait chargé d’un volume de production d’écran supérieur à celui de Samsung, mais il semble bien que le géant sud-coréen a pris des mesures juridiques extrêmement agressives pour conserver sa place de choix dans la supply chain de l’iPhone. Il y a quelques mois en effet, Samsung attaquait BOE en justice au sujet de violation de brevets relatives aux technologies d’affichage OLED, une joute juridique qui s’est soldée par affaiblissement du groupe chinois sur le marché de l’OLED.

Les conséquences sont lourdes : Apple aurait commandé entre 90 et 100 millions de dalles OLED pour la production des iPhone 15/15 Pro, et sur ces 90-100 millions, plus de 70 millions d’écrans seraient produits par Samsung, LG se contentant de 20 millions de dalles et BOE de seulement 5 petits millions… au mieux. La toute petite part qui restait à BOE pourrait en effet revenir également à Samsung. Le géant sud coréen produirait 20 millions d’écrans pour l’iPhone 15, 20 millions pour l’iPhone 15 Plus, 9 à 10 millions pour l’iPhone 15 Pro et 30 millions environ pour l’iPhone 15 Pro Max.

Pour BOE, la désillusion doit être grande, d’autant que le fournisseur avait dû livrer de gros efforts pour satisfaire aux exigences d’Apple. Malheureusement, les poursuites ont peut-être poussé la firme de Cupertino à limiter BOE aux écrans bas de gamme en raison de cette guerre des brevets menée par Samsung.