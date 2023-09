Le fait de mettre à jour son iPhone ne doit pas modifier vos préférences existantes, mais iOS 17 opère à un changement de certains réglages de confidentialité. Apple dit enquêter sur les signalements.

Selon Mysk sur X (ex-Twitter), le fait d’installer iOS 17 a remis à zéro les paramètres « Lieux importants » et « Analyse de l’iPhone » chez certains utilisateurs. Le premier autorise votre iPhone et vos appareils connectés à iCloud à mémoriser les lieux qui vous sont importants afin d’obtenir des données de localisations utiles dans les applications Plans, Calendrier, Photos et plus encore. Apple assure que ces lieux sont chiffrés de bout en bout et ne peuvent donc pas être lus par l’entreprise.

Par défaut, les deux réglages sont activés. Mais si vous les avez désactivés, il est possible qu’ils soient de nouveau activés depuis l’installation d’iOS 17. Apple a indiqué à 9to5Mac se pencher sur cette affaire. Il est toutefois bon de noter que cela concerne certains utilisateurs et non la totalité. Pour vérifier, rendez-vous dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Services de localisation > Services système.

Mysk prévient que « si les lieux importants restent locaux sur votre iPhone, ils peuvent faire l’objet d’abus car ils enregistrent des informations détaillées sur les lieux que vous visitez fréquemment ». En ce qui concerne l’analyse de l’iPhone, Mysk indique que « l’inclusion de vos informations de localisation dans ces rapports d’analyse peut avoir des conséquences sur la vie privée, même si les rapports ne vous identifient pas », ajoutant que « les experts en sécurité ont toujours conseillé de désactiver ces deux options ».