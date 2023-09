L’Apple Watch Ultra 2 dispose bien d’une batterie avec une plus grosse capacité, comme le montre une vidéo de démontage de la montre connectée par iFixit. Il est aussi question de l’Apple Watch Series 9.

L’Apple Watch Ultra 2 a une batterie avec une capacité de 564 mAh, soit 4,06% de plus que la montre de première génération (542 mAh). Cela confirme ainsi une information qui avait été révélée pour la première fois par un régulateur en Chine. Rien ne bouge par contre du côté de l’Apple Watch Series 9 qui reste avec une batterie de 282 mAh pour le boîtier de 41 mm. Selon les dires d’Apple, l’autonomie grimpe toujours jusqu’à 36 heures pour les deux nouveaux produits.

Le démontage par iFixit montre par ailleurs que les Apple Watch Ultra 2 et Apple Watch Series 9 sont identiques par rapport à la première Apple Watch Ultra et à l’Apple Watch Series 8 de l’an dernier. La fonction Double Tap, qu’Apple met beaucoup en avant avec ses deux nouvelles montres et qui permet à un usage à une main en tapant son pouce et son index, ne requiert visiblement pas de composants spécifiques.

Les Apple Watch Ultra 2 et Apple Watch Series 9 sont disponibles à l’achat depuis le 22 septembre. La première coûte 899 euros et la seconde débute à 449 euros.