Les utilisateurs avec une Apple Watch sous watchOS 10 rencontrent un problème d’actualisation de la météo au niveau de la complication dédiée sur le cadran. Nous avons déjà évoqué ce bug et Apple propose aujourd’hui deux correctifs temporaires, avant de corriger le tir avec une mise à jour de watchOS.

Le premier correctif proposé par Apple pour le bug de la météo sur l’Apple Watch est le suivant :

Sur votre iPhone, rendez-vous dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Services de localisation

Descendez et sélectionnez Météo

Au niveau de « Autoriser l’accès à votre position », sélectionnez « Jamais » puis choisissez le réglage qui était auparavant

Le bug devrait être corrigé avec cette manipulation. Si ce n’est pas le cas, Apple propose une solution alternative :

Sur votre iPhone, rendez-vous dans Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone

Sélectionnez Réinitialiser > Réinitialiser localisation et confidenalité

Entrez votre mot de passe si l’iPhone vous le demande

Apple a proposé hier watchOS 10.0.2, mais la mise à jour concerne uniquement les Apple Watch Series 9 et Ultra 2, et ne corrige de toute façon pas le bug de la météo. On peut donc espérer que la mise à jour watchOS 10.0.3 va prochainement sortir pour que cette histoire de météo qui n’affiche pas les informations soit de l’histoire ancienne une bonne fois pour toutes.