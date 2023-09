Apple annonce qu’il existe un bug avec Apple Configurator pour les utilisateurs qui ont installé macOS Sonoma sur leur Mac. L’outil n’est plus en mesure d’installer des applications de l’App Store sur les iPhone ou iPad.

« Sur un Mac équipé de macOS Sonoma, Apple Configurator ne parvient pas à ajouter des applications de l’App Store aux iPhone et iPad », indique Apple dans une fiche d’assistance sur son site. Apple recommande aux utilisateurs qui ont besoin de cette fonctionnalité d’utiliser un Mac avec macOS Ventura ou une version antérieure. « Ce problème sera résolu lors d’une prochaine mise à jour d’Apple Configurator et de macOS Sonoma », assure le fabricant.

Apple Configurator facilite le déploiement d’iPad, iPhone, iPod touch et Apple TV au sein d’une école ou entreprise. L’outil permet de configurer rapidement de nombreux appareils connectés au Mac via USB avec les réglages, applications et données spécifiques. Voici comment Apple présente son outil :

Apple Configurator est flexible et centré sur les appareils afin de vous permettre de configurer un appareil ou des dizaines rapidement et facilement. Sélectionnez simplement un ou plusieurs appareils et effectuez une opération. Avec Apple Configurator, vous pouvez mettre à jour des logiciels, installer des apps et des profils de configuration, renommer et modifier le fond d’écran des appareils, exporter les informations les concernant et leurs documents, et bien plus. Vous pouvez aussi inspecter un appareil pour voir le numéro de série, les adresses matérielles, les apps et profils installés et le journal de la console.