En visite à Londres, Tim Cook a assuré que l’Apple Vision Pro était un produit notable, au point que ce soit une révélation comme cela arrive quelques fois dans la vie.

« Nous avons des laboratoires de développement à Londres et à Munich, et nous voyons des travaux incroyables. Il y a beaucoup d’enthousiasme », a affirmé Tim Cook lors d’une interview avec The Independent, où il a également vanté le gaming. Le patron d’Apple fait ici allusion aux applications qui peuvent avoir réellement un intérêt avec le casque de réalité mixte. Un exemple est le fait de regarder le ciel et avoir des informations sur les étoiles selon l’endroit où l’on regarde.

« Il y a d’énormes différences dans la façon dont les gens voient les choses, selon qu’ils ont lu des articles sur le sujet ou qu’ils l’ont réellement essayé », déclare Tim Cook. « Je suis encore plus convaincu de la profondeur de l’informatique spatiale. Quand on l’a essayé, c’est un moment de révélation et il n’y en a que quelques-uns dans une vie ».

Le dirigeant a déjà vanté le casque, en expliquant l’utiliser tous les soirs. Il a notamment déclaré avoir regardé la saison 3 de la série Ted Lasso sur Apple TV+, assurant que l’expérience de visionnage était très bonne.

Il faut encore patienter avant de réellement découvrir le Vision Pro. Apple a annoncé que le casque sera disponible au début de 2024, mais seulement aux États-Unis pour 3 499 dollars. Il arrivera plus tard dans d’autres pays.