Tim Cook l’assure : Apple est « très sérieux » au sujet du gaming, avec le patron d’Apple qui fait notamment le lien avec l’iPhone 15 Pro et sa puce A17. Celle-ci se veut puissante et les jeux ont justement été un élément mis en avant lors de la keynote, ce qui va notamment permettre d’avoir Resident Evil Village, Assassin’s Creed : Mirage et d’autres jeux sur iPhone.

Selon les dires de Tim Cook lors d’une interview avec The Independant, iOS est maintenant « la meilleure plateforme de jeu qui soit ». Il note aussi un lien avec le gaming au niveau du futur casque Vision Pro. « Notre rôle dans le gaming suscite beaucoup d’enthousiasme et nous sommes très sérieux à ce sujet. Ce n’est pas un hobby pour nous. Nous nous donnons à fond », a déclaré le dirigeant.

Comme dit précédemment, Apple mise beaucoup sur le gaming avec sa puce A17 présente dans les iPhone 15 Pro et Pro Max. « La puce A17 Pro inaugure une toute nouvelle ère pour l’iPhone et livre de loin nos meilleures performances graphiques », indique le fabricant. « Les jeux mobiles sont plus immersifs que jamais, avec des environnements ultra-détaillés et des personnages plus réalistes. Et grâce à sa vitesse et à son efficacité énergétique de pointe, l’A17 Pro vous propulse dans une autre dimension », ajoute la société.

La puce propose un processeur (CPU) jusqu’à 10% plus rapide que l’A16, une puce graphique (GPU) jusqu’à 20% plus rapide, un ray tracing jusqu’à quatre plus rapide et un Neural Engine jusqu’à deux fois plus rapide. Les premiers tests montrent que l’A17 est effectivement performante, mais l’iPhone 15 Pro peut chauffer.