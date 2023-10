Une nouvelle version de l’Apple Pencil semble en préparation avec une prise USB-C au lieu du Lightning si l’on en croit le code de la bêta 2 d’iOS 17.1, disponible auprès des développeurs et testeurs publics.

Comme l’a noté le développeur Steve Mosser, le nouveau code indique « PENCIL_LOW_BATTERY_ALERT_MESSAGE » et surtout « Connect to USB-C to recharge soon ». Il n’y a pas la mention au Lightning ici, alors que les Apple Pencil existants sont en Lightning.

Vient alors la question : s’agit-il bien d’une référence à un Apple Pencil avec USB-C ? Ou est-ce une allusion à l’adaptateur USB‑C vers Apple Pencil qui est vendu 10 euros et qui est requis pour jumeler et charger l’Apple Pencil (1ère génération) pour ceux qui utilisent l’iPad 10. L’Apple Pencil se connecte à une extrémité de l’adaptateur et le câble de charge de l’iPad à l’autre extrémité. Cela étant dit, cet adaptateur a vu le jour l’année dernière. Il serait donc étonnant qu’il fasse soudainement parler de lui avec la bêta d’iOS 17.1.

Il y a déjà eu des rumeurs au sujet de l’Apple Pencil 3, notamment le fait que le stylet aurait le droit à des pointes aimantées. Il serait ainsi possible de les changer rapidement et facilement. En l’état, la pointe est vissée. Il faut donc la dévisser pour la remplacer (si c’est nécessaire).