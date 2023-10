Apple annonce aujourd’hui que la mise à jour qui vient corriger le dépassement d’ondes avec l’iPhone 12 est iOS 17.1. Le constructeur partage également des détails.

Avant toute chose, un rappel des faits. Le 12 septembre, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) française a publié une déclaration concernant le dépassement par l’iPhone 12 des limites fixées pour le débit d’absorption spécifique (DAS). Le DAS permet de quantifier l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain. Les mesures de l’ANFR ont révélé des valeurs de DAS « membre » — c’est-à-dire un téléphone tenu à la main ou dans une poche de pantalon — dépassant les limites des normes en vigueur dans le cas de l’iPhone 12. C’était 5,74 W/kg, là où la limite est de 4 W/kg.

Aujourd’hui, Apple explique :

Depuis plus d’une décennie, les iPhone possèdent une fonction de détection d’éloignement du corps qui permet une puissance de transmission légèrement plus élevée lorsque vous posez votre téléphone, par exemple sur une table. Ce mécanisme a été soigneusement testé et vérifié à l’échelle internationale afin de garantir sa conformité aux exigences de débit d’absorption spécifique (DAS). Cette puissance légèrement plus élevée ne s’applique pas à la conformité au débit d’absorption spécifique (DAS), puisque le téléphone se trouve sur une table, pas en contact avec votre corps.

L’ANFR utilisait un protocole de test qui ne tient pas compte de ce mécanisme de détection d’éloignement du corps, et qui n’autorise donc pas une légère augmentation de la puissance lorsque cela est approprié. Par conséquent, pour les utilisateurs en France, nous avons publié une mise à jour logicielle qui désactive cette fonctionnalité pour s’adapter au protocole de test.