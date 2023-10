L’iPad mini 7 est en préparation chez Apple, mais il ne faut pas s’attendre à ce qu’il embarque un écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz si l’on en croit une nouvelle fuite.

Le leaker Tech_Reve affirme qu’Apple n’a pas prévu un écran de 120 Hz sur l’iPad mini 7 et qu’il faudrait simplement s’attendre à du changement pour le processeur. L’iPad mini existant embarque la puce A15, que l’on retrouve aussi dans les différents iPhone 13, ainsi que dans l’iPhone SE, les iPhone 14 et 14 Plus, et l’Apple TV 4K. On peut donc imaginer qu’Apple va proposer la puce A16, ainsi que de petites améliorations au niveau des capteurs photo.

L’absence de l’écran 120 Hz pourrait suggérer que le bug « jelly scrolling » soit toujours présent avec le futur iPad. Des utilisateurs ont remarqué un effet élastique au niveau de l’écran de la tablette. Le texte apparaît de manière irrégulière lors du défilement en mode portrait. Plus précisément, le texte sur le côté gauche de l’écran semble être légèrement en retard par rapport au texte sur le côté droit de l’écran lors du défilement. L’histoire pourrait se répéter avec la prochaine tablette.

La date de sortie exacte de l’iPad mini 7 est incertaine à ce stade. Quelques rumeurs suggèrent malgré tout que ce sera avant la fin de l’année