Apple a récemment lancé les iPhone 15 Pro et plusieurs utilisateurs signalent avoir déjà des brûlures d’écran. Un phénomène qui peut se produire sur les écrans OLED quand un élément reste affiché pendant un long moment. Le problème ici est que les smartphones sont nouveaux.

Les témoignages sont multiples sur Reddit (ici, là ou encore là), sur un site russe ou encore sur le réseau social X (ex-Twitter). Un utilisateur indique :

J’ai ce téléphone depuis le jour du lancement et il y a déjà une brûlure très visible lorsque la luminosité est baissée. Je vais d’abord voir mon opérateur pour voir ce qu’ils disent et ensuite éventuellement aller à l’assistance d’Apple, cela devrait être couvert par la garantie.

Une autre personne déclare :

Hier soir, j’ai de nouveau décidé de lancer YouTube. La nuit était déjà tombée et j’ai eu une mauvaise surprise avec mon iPhone 15 Pro. Bien sûr, tout s’est passé dans l’obscurité totale et la luminosité de l’écran était d’environ 10 %. Je vois une sorte de grille à peine visible. J’ai commencé à regarder de plus près et j’ai découvert qu’il s’agissait d’une brûlure d’écran provenant du clavier. J’ai redémarré (il y avait soudain un bug dans le système d’exploitation) — cela n’a rien changé.