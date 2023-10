Apple a partagé les notes d’iOS 17.1 et assure que la mise à jour vient le problème de brûlures d’écran sur iPhone. Plusieurs utilisateurs s’étaient plaints, notamment ceux avec des iPhone 15 Pro.

Plusieurs correctifs sont au programme avec iOS 17, dont le dernier de la liste qui indique : « correction d’un problème pouvant entraîner la persistance d’image sur l’écran ». Il n’est pas précisé un modèle d’iPhone en particulier, même comme dit précédemment, les utilisateurs ont surtout remarqué le souci avec les iPhone 15 Pro.

Nous avions regroupé plusieurs témoignages d’utilisateurs dans notre article évoquant le problème. L’un d’entre eux indiquait :

J’ai ce téléphone depuis le jour du lancement et il y a déjà une brûlure très visible lorsque la luminosité est baissée. Je vais d’abord voir mon opérateur pour voir ce qu’ils disent et ensuite éventuellement aller à l’assistance d’Apple, cela devrait être couvert par la garantie.

Un autre était :

Hier soir, j’ai de nouveau décidé de lancer YouTube. La nuit était déjà tombée et j’ai eu une mauvaise surprise avec mon iPhone 15 Pro. Bien sûr, tout s’est passé dans l’obscurité totale et la luminosité de l’écran était d’environ 10 %. Je vois une sorte de grille à peine visible. J’ai commencé à regarder de plus près et j’ai découvert qu’il s’agissait d’une brûlure d’écran provenant du clavier. J’ai redémarré (il y avait soudain un bug dans le système d’exploitation) — cela n’a rien changé.