Ce n’est pas une grande surprise : l‘iPhone 15 Pro Max d’Apple serait environ 12 % plus cher à fabriquer que son prédécesseur, l‘iPhone 14 Pro Max. Les différents composants de l’iPhone 15 Pro Max coûteraient aux alentours des 558 dollars, soit un rapport composant/prix de 47 % (pour le dire autrement, le coût des composants représente à minima 47% du prix final d’un iPhone 15 Pro Max, exprimé en dollars).

Plusieurs facteurs contribuent à cette augmentation globale des coûts. L’écran de l’iPhone 15 Pro Max est 10 % plus cher que celui de l’iPhone 14, et l’introduction d’un cadre en titane a augmenté les coûts de cette pièce de 43 %. La puce A17 Pro utilisée dans l’appareil est également 27 % plus chère que la précédente A16 Bionic. De plus, le téléobjectif, ainsi que son système de tétraprisme, sont 3,8 fois plus chers que l’objectif de l’iPhone 14 Pro Max.

D’autres modèles de la gamme iPhone 15 ont également connu des augmentations de coûts. L’iPhone 15 Pro coûterait ainsi 523 dollars en composants, soit une augmentation de 8 % par rapport à son prédécesseur. L’iPhone 15 Plus coûte 442 dollars, ce qui représente là encore une augmentation de 10 % par rapport au modèle précédent.

Parmi tous les modèles d’iPhone, c’est l’iPhone 15 standard qui a connu la plus forte augmentation de coût de composants, soit un coût de pièces de 423 dollars, 16 % plus élevé que le coût de composants d’un iPhone 14.