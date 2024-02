Apple a réussi à frapper très fort en 2023, en ayant sept modèles d’iPhone qui sont dans le top 10 des meilleures ventes. Les premières places sont occupées par les iPhone 14 Pro Max et iPhone 15 Pro Max.

Les iPhone dominent largement

C’est le cabinet Canalys qui dévoile le top 10 des ventes de smartphones dans le monde. L’iPhone 14 Pro Max a été le modèle le plus vendu avec 34 millions d’exemplaires. C’est notable puisque c’est la première année où la première place est occupée par un modèle Pro, selon Canalys.

On retrouve l’iPhone 15 Pro Max à la deuxième place avec 33 millions de ventes. L’iPhone 14 est troisième avec 29 millions d’exemplaires. L’iPhone 14 Pro le suit avec là aussi 29 millions d’unités. L’iPhone 13 arrive à la cinquième place avec 23 millions de ventes.

La sixième place est occupée par un smartphone de Samsung, le Galaxy A14 5G avec 21 millions de ventes. L’iPhone 15 Pro est au même niveau. Il y a ensuite les Galaxy A54 5G et Galaxy A14 5G avec respectivement 20 et 19 millions de ventes. Enfin, le top 10 se termine avec l’iPhone 15 et ses 17 millions de ventes.

Top 10 shipped smartphone models worldwide in 2023 consisted of 7 Apple and 3 Samsung models. It marked the first year where a iPhone Pro model topped the annual ranking of most shipped smartphone models, reflecting the market's premium shift. pic.twitter.com/EWtUL7KHpX — Canalys (@Canalys) February 6, 2024

Apple a été le premier constructeur en 2023

Comme nous pouvons le voir, les iPhone dominent très largement. Dans le cas de Samsung, il y a deux modèles d’entrée de gamme et un milieu de gamme. Pour ce qui est d’Apple, ni l’iPhone 14 Plus ni l’iPhone 15 Plus sont présents. Cela confirme une nouvelle fois que le modèle Plus ne semble pas attirer grand monde. C’était déjà le cas les années passées.

Toujours au sujet d’Apple, le fait que les iPhone 14 Pro Max et iPhone 15 Pro Max dominent est notable pour une raison toute simple : ce sont les modèles les plus chers. C’est donc un sacré contraste avec Samsung. À cela s’ajoute le fait qu’Apple a le premier constructeur de smartphones en 2023. Il a vendu 234,6 millions d’iPhone, contre 226,6 millions de Galaxy pour Samsung qui est deuxième.