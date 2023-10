Depuis l’iPhone 14, Apple propose un système de détection d’accident. Le système fonctionne bien comme plusieurs témoignages l’ont montré. Un nouveau aujourd’hui concerne un accident entre deux BMW.

Le conducteur a partagé une photo de sa BMW E92 après un accident qui est intervenu avec une BMW E90. Le conducteur de la BMW E90 a déboité devant eux après que le conducteur de la BMW E92 a pris un virage.

La compagne du conducteur de la BMW E92 était la passagère et a partagé une capture d’écran montrant la fonction de détection d’accident de l’iPhone. « J’ai eu mon premier accident de voiture en tant que passagère, et les secours ont été surpris que nous nous en tirions avec seulement quelques fractures. Merci à la fonction SOS d’Apple d’avoir appelé les secours alors que j’étais dans un état où je ne pouvais pas le faire, et d’avoir informé mes contacts d’urgence de la situation », a-t-elle écrit.

L’iPhone a contacté les secours et a envoyé un SMS au père de la passagère avec ses données GPS. Tout cela a eu lieu automatiquement parce que l’iPhone a détecté l’accident.

La fonction de détection d’accident est disponible avec les iPhone 14 et iPhone 15, qu’importe le modèle (standard, Plus, Pro ou Pro Max).