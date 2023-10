Contrairement aux séries et films Apple TV+ qui ne montrent jamais des « méchants » avec des iPhone, la vie réelle s’avère nettement pus contrastée. Ainsi, un homme de 18 ans originaire de Pennsylvanie a été arrêté pour meurtre… à cause de son iPhone ! Le criminel supposé a en effet oublié son précieux iPhone sur les lieux de son méfait, preuve aussi (mais faut-il même le préciser) qu’avoir un iPhone ne vous range pas automatiquement dans les catégorie des gens intelligents.

Sans doute membre d’un gang, l’individu a rapidement été mis sous les verrous après la découverte sur place de l’iPhone de l’un des tireurs. « L’un des tireurs », car la victime était criblée de balles, et n’avait strictement aucune chance de s’en sortir. On peut aussi supposer que le tireur n’avait pas pensé à protéger son iPhone par code ou par FaceID, sachant que la police met généralement du temps à faire sauter les verrous de sécurité d’un iPhone (il existe du matériel pour cela, mais il n’est pas disponible dans tous les commissariats américains).

En plus d’une inculpation pour homicide volontaire, l’homme a écopé de « deux chefs supplémentaires, chacun de voies de fait graves et de mise en danger imprudente d’autrui, et de chefs de falsification de preuves, de complot criminel et de port d’arme à feu sans permis et en tant que mineur ». La totale.