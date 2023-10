Les nouveautés ont été plutôt calme la semaine passée. La grosse annonce, elle concerne bien sûr les fuites sur une probable refonte de l’app Apple TV, qui avalerait directement l’iTunes Store, et ce dès le mois de décembre prochain. On vous parle de tout cela dans cet article. Pour le reste, il n’y a pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n’est un court extrait de l’excellent Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, mettant en scène l’indienne Osage Mollie Kyle (Lily Gladstone) et son mari malaisant Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio). Et visiblement, la communication entre les deux a du mal à passer. Killers of the Flower Moon est actuellement visible dans les salles françaises.



Apple nous livre aussi une nouvelle recette filmée tirée de sa série Lessons in Chemistry avec Alison Brie en vedette. Cette fois, vous saurez faire le Brownie au beurre de cacahuète, une séquence enregistrée avec des acteurs de la série, et entrecoupée par des extraits de Lessons in Chemistry.

Les épisodes des séries en cours :

Lessons in Chemistry : épisode 4, « Instinct Primaire », à venir ce vendredi 27 octobre

Still Up : épisode 8, « Le mariage », à venir toujours pour le vendredi 27 octobre

The Morning Show saison 3 : épisode 8 « Déclarer Forfait » sorti aujourd’hui et épisode 9, « A bas les biais » disponible le 1er novembre

La prochaine sortie Apple TV+ est Le Poltergeist d’Enfield, un documentaire qui traite du du cas de Poltergeist le plus connu au monde, un cas qui a notamment inspiré la franchise Conjuring. Le Poltergeist d’Enfield sera disponible dans Apple TV+ vendredi 27 octobre.

A noter enfin qu’Apple TV+ accueille en ce moment même et pour une durée limitée le concert live Apple Music de Dominic Fike, chanteur et compositeur de Sunburn mais aussi star de la série Euphoria (HBO).