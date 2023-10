Vendredi dernier, le bureau des brevets de Hong Kong a publié 27 brevets de design de l‘Apple Vision Pro. Le design global du casque est donc protégé, mais aussi chaque partie individuelle du Vision Pro. On notera que ces brevets sont rendus publics bien avant le lancement commercial de l’Apple Vision Pro début 2024, ce qui est loin d’être l’habitude concernant le lancement de nouveaux produits Apple. Les schémas très « CAO-type » permettent de se faire une bonne idée de certains éléments, notamment de la taille des orifices pour les lentilles pancake ou du système d’attache.

On note aussi que ces brevets comportent très peu de description, l’objectif ici étant seulement de protéger l’aspect de chaque élément visible du casque. Trivialement, les brevets montrent juste le casque et et ses différents composants visibles sous toutes les coutures. On rappellera ici que c’est avec ce type de brevet de design qu’Apple avait attaqué Samsung en 2010 pour contrefaçon de l’iPhone.