L’Apple Vision Pro a fait sensation lors de sa présentation il y a quelques mois. Les premiers « testeurs » de l’appareil, soit les journalistes présents sur place qui ont eu droit à une démo d’une demi-heure, se sont montrés globalement très enthousiastes, hormis sur un point bien particulier : le poids du casque XR, qui pèse surtout sur l’avant du casque et donc sur le visage, et peut même laisser des traces sur le front et les joues après un temps d’utilisation prolongé. Apple a déjà prévu de rajouter une seconde sangle afin d’alléger du mieux possible cette pression à l’avant, et a aussi publié un brevet qui semble largement s’inspirer de ce que fait déjà Meta avec ses Meta Quest 2 & 3.

La firme de Cupertino envisagerait en effet de remonter la batterie externe à l’arrière de la sangle : « Une partie importante du problème n’est pas le poids lui-même, mais plutôt la répartition du poids. La majeure partie de la technologie – et donc la majeure partie du poids – se trouve à l’avant du casque, exerçant une pression vers le bas à l’avant. Résister à cette pression est une source clé de fatigue du cou. Ce que propose le brevet, c’est un contrepoids arrière, pour créer un centre de gravité plus neutre. » Le poids global du Vision Pro s’en trouverait forcément augmenté, mais au final pour un plus grand confort, ce qui ne serait pas du luxe pour un appareil facturé à 3500 dollars.

Pour rappel, l’Apple Vision Pro sera commercialisé aux Etats-Unis au tarif de 3500 dollars, certaines fuites tablant sur un lancement durant le mois de mars.