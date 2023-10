La keynote Scary Fast d’Apple a une particularité : elle a été filmée avec l’iPhone 15 Pro Max. Apple a partagé l’information à la toute fin de sa conférence et dévoile aujourd’hui des coulisses pour montrer tout le processus.

Apple a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube pour montrer les coulisses. On peut voir que plusieurs iPhone 15 Pro Max ont été utilisés pour filmer la keynote Scary Fast, ainsi que plusieurs équipements (dont Tentacle Sync) et l’application Blackmagic Camera. Apple n’utilise donc pas sa propre application qui a simplement pour nom Appareil photo et qui permet de filmer, en plus de prendre des photos. Il faut dire que Blackmagic Camera offre beaucoup plus d’options.

Connecté via Bluetooth, Tentacle Sync pilote le timecode et permet à tous les appareils sur le plateau – y compris les Mac et les écrans de prévisualisation – d’être synchronisés tout au long de la production. Des accessoires Beastgrip, notamment des cages et des rigs, ont également été utilisés pendant la production, ainsi que des gimbals et des drones.

La production a été supervisée par Jon Carr, un spécialiste vidéo de Pro Workflow chez Apple qui a notamment travaillé sur les films Top Gun : Maverick et Terminator : Dark Fate, et Jeff Wozniak, qui a travaillé sur des films tels que Transformers 3 : La Face cachée de la Lune , Avatar et Iron Man 2.

On apprend également qu’Apple a utilisé l’encodage Log et a profité du support du stockage externe pour enregistrer les différentes vidéos qui ont ensuite été mises bout à bout pour avoir la keynote de 30 minutes à l’arrivée.