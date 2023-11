Apple a arrêté de signer quatre versions d’iOS au niveau de ses serveurs, à savoir iOS 17.0.3, iOS 16.7.1, iOS 16.7 et iOS 15.7.9. Cela signifie qu’il n’est plus possible de les installer, que ce soit en tant que mise à jour ou restauration.

Apple a proposé iOS 17.0.3 le 4 octobre dernier avec comme nouveauté principale de corriger la surchauffe sur les iPhone 15 Pro et Pro Max. Il se trouve que cette mise à jour a également été importante pour les propriétaires d’un autre modèle puisqu’elle a bouché une faille de sécurité exploitée par des hackers.

Depuis, Apple a proposé iOS 17.1 avec plusieurs nouveautés et cette version est naturellement signée, permettant son installation. En réalité, Apple signe toujours iOS 17.0.2, ce qui est étonnant sachant qu’iOS 17.0.3 a été mis de côté.

Dans le même temps, Apple a cessé de signer iOS 16.7.1, qui a vu le jour le 10 octobre. Cette mise à jour a corrigé des failles de sécurité. Le discours est similaire pour iOS 16.7 sorti le 21 septembre et iOS 15.7.9 disponible depuis le 11 septembre. Là encore, il n’est plus impossible d’installer ces systèmes d’exploitation.

Il est conseillé d’avoir un appareil à jour pour profiter des dernières nouveautés et surtout des derniers correctifs de sécurité. Si vous êtes éligibles à iOS 17, vous pouvez installer iOS 17.1. Si votre appareil se limite à iOS 16, installez iOS 16.7.2. Et si vous êtes sur iOS 15, installez iOS 15.8.