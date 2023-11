Il y a eu plusieurs nouveautés avec iOS 17, mais il se trouve qu’une fonctionnalité a également disparu. Il s’agit de la loupe au niveau de la fonctionnalité Annoter (Markup).

Comme l’ont remarqué plusieurs utilisateurs sur les forums d’Apple, il n’est plus possible d’utiliser la loupe avec la fonction Annoter sur iOS 17, que ce soit sur iPhone ou iPad. Est-ce un retrait volontaire de la part d’Apple ? Il est possible que ce soit en réalité une erreur.

Le guide d’utilisation pour iOS 17 sur le site d’Apple mentionne toujours la fonction :

Dans la barre d’outils d’annotation d’une app prise en charge, touchez le signe +, puis Loupe. Remarque : si la barre d’outils d’annotation ne s’affiche pas, touchez le bouton l’icône en forme de crayon ou Annoter. Si la barre d’outils est réduite, touchez la version réduite.

Il s’avère que la disparation était déjà une réalité avec la première bêta d’iOS 17 en juin dernier et la fonctionnalité n’est pas réapparue avec la version finale, tout comme elle n’est pas disponible avec les mises à jour comme iOS 17.1. Pour ce qui est du Mac, c’est toujours disponible sur macOS Sonoma avec les applications Aperçu et Photos d’Apple.

Peut-on attendre un retour avec iOS 17.2 ? Difficile de répondre pour l’instant. Ce n’est en tout cas pas disponible avec la première bêta proposée il y a peu aux développeurs et testeurs publics.