L’intelligence artificielle générative est de plus en plus importante et Apple compte bien rejoindre l’aventure. Tim Cook, le patron d’Apple, a assuré que l’entreprise investissait dans le domaine.

C’est lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers que Tim Cook a répondu à une question sur l’IA générative :

Si vous faites un zoom arrière et que vous regardez ce que nous avons fait avec l’IA, l’apprentissage automatique et comment nous les avons utilisés, ce sont des technologies fondamentales qui font partie intégrante de tous les produits que nous proposons. Lorsque nous avons lancé iOS 17, il comprenait des fonctionnalités telles que la voix personnelle et la messagerie vocale en direct. L’IA est au cœur de ces fonctionnalités. Vous pouvez aller jusqu’aux fonctions de sauvetage sur la montre et le téléphone, comme la détection de chute, la détection d’accident et l’ECG sur la montre. Ces fonctions ne seraient pas possibles sans l’IA. Nous ne les désignons pas comme telles, parce que nous les désignons en fonction de leur avantage pour le consommateur, mais la technologie fondamentale qui les sous-tend est l’IA et l’apprentissage automatique. En ce qui concerne l’IA générative, nous avons évidemment des travaux en cours. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n’est pas vraiment ce que nous faisons, mais vous pouvez être sûrs que nous investissons. Nous investissons pas mal. Nous allons le faire de manière responsable. Au fil du temps, vous verrez des progrès dans les produits où ces technologies sont au cœur de l’action.

Quelques rumeurs ont déjà circulé concernant l’IA générative chez Apple. Aux dernières nouvelles, la société va proposer plusieurs fonctionnalités en lien avec l’intelligence artificielle en 2024, notamment pour que Siri devienne intelligent avec iOS 18.